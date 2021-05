Vittoria, rubati cavi di rame: black out elettrico a pozzi acquedotto comunale

Furto di cavi di rame a Vittoria sulle linee dell'Enel. L'episodio criminale ha causato un black out elettrico agli impianti di sollevamento idrico di contrada Sciannacaporali-Chiaramonte che alimentano l'acquedotto della città. Ciò ha determinato il mancato riempimento dei serbatoi di regolazione e, conseguentemente, l’impossibilità di garantire il regolare approvvigionamento della rete idrica.

In attesa che il fornitore del servizio Enel-Distribuzione provveda al ripristino delle linee, gli uffici comunali stanno attivando il servizio di una ulteriore autobotte, aggiuntiva rispetto a quelle già che operano in città.

Inoltre, si sta valutando la possibilità di intervenire con un gruppo elettrogeno, così da consentire la ripresa del funzionamento dei pozzi.