Vittoria, minaccia i genitori della sua ex: arrestato un 27enne rumeno

Agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria ha arrestato S.A., di 27anni, di origini rumene, per il reato di atti persecutori ai danni dei genitori dell’ex compagna. Dopo una segnalazione equipaggi delle volanti sono intervenute nei pressi di un immobile sito nel centro urbano di Vittoria, abitato da una coppia, dove rintracciavano S.A., noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, che, per strada, con fare aggressivo inveiva minacciosamente all’indirizzo degli occupanti di una abitazione, risultati essere i genitori dell’ex compagna.

Anche in presenza degli agenti, il giovane continuava a minacciare la coppia che, nel frattempo, spaventata si era rifugiata in casa. Il 27enne, lo scorso mese di aprile si era reso responsabile delle stesse condotte persecutorie e, nei primi giorni di maggio, di danneggiamento dell’autovettura.

Pertanto, il giovane è stato bloccato e condotto in Commissariato per gli adempimenti di legge al termine dei quali, stante la flagranza del reato di atti persecutori, è stato arrestato per atti persecutori e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto in regime di arresti domiciliari.