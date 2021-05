Bandiere blu a spiagge del Ragusano, Federalberghi: buon segno per ripartire

"In un momento così difficile, è necessario ripartire dalle certezze. E quali, migliori di queste, se non la riconferma del riconoscimento della bandiera blu, da parte della Fee, per i Comuni di Ragusa, Ispica e Pozzallo? Una concentrazione di qualità così alta nella nostra provincia ci deve stimolare a dare il massimo”. E’ quanto afferma il presidente di Federalberghi Ragusa, Rosario Dibennardo, secondo cui occorre partire proprio da qui per riuscire a programmare con la massima attenzione la stagione turistica, cercando di attirare quanti più turisti e visitatori, facendo leva proprio sulla qualità delle acque e l’ampiezza dei servizi che le nostre località a mare sono in grado di garantire. “La scommessa che, in questa fase – aggiunge Dibennardo – siamo chiamati a portare avanti ha a che vedere con la pianificazione della stagione estiva, con l’auspicio che i contagi possano essere contenuti e che, soprattutto, la campagna di vaccinazione cominci a fare effetto in maniera sempre più importante. Gli operatori del turismo, dopo mesi di fermo, hanno la necessità di tornare a lavorare, di mettersi in moto, di cominciare a muovere qualcosa dal punto di vista economico”.