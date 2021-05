Ragusa, Consorzio universitario: nuovo revisore dei conti

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario ibleo ha proceduto all'insediamento del nuovo componente dei revisori dei conti, Alessandro Pierosara. Il Cda, inoltre, come era stato annunciato, ha proceduto alla convocazione dell’assemblea dei soci fissata per il 20 maggio alle 17 nella sede del consorzio. “L’assemblea – afferma il presidente del Cui, Pinuccio Lavima (nella foto) – è stata convocata per approvare il bilancio consuntivo 2020, il bilancio preventivo 2021 e per la costituzione del comitato tecnico scientifico previsto dallo statuto". Ma potrà diventare anche una occasione per illustrare le intenzioni del consiglio di amministrazione al fine di ricevere il conforto della stessa assemblea circa la strada da percorrere e che punta ad ampliare l’offerta formativa”.