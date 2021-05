Siracusa, perde le staffe e aggredisce operatore sanitario all'hub vaccinale

Aveva deciso di vaccinarsi approfittando dell'Open day senza dovere ricorrere alla prenotazione. Ma le sue buone intenzioni sono finite male, perchè ha provocato il caos all'hub vaccinale dell'Urban Center di Siracusa. Sono le 18 quando S.A., 56 anni, abitante nella zona di Mazzarrona, dopo avere fatto la fila per ricevere il vaccino, si è visto rifiutare la sua richiesta. Le odierne vaccinazioni erano riservate ai soggetti fragili. L'utente ha cercato di convincere l'addetto alla reception con le buone maniere, poi è passato alla vie di fatto, scaraventando la visiera in plexiglass contro l'operatore sanitario, facendo volare un mause ed un pc. La scena e le urla non sono passate inosservate ed è subito intervenuta la guardia giurata e gli agenti della polizia municipale in servizio all'Urban Center. L'utente è stato identificato e rimandato a casa con la polizia municipale che lo ha denunciato per danneggiamenti e lesioni. Il dipendente dell'Asp ha riportato una contusione all'arcata sopracciliare.