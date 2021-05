Aliseo rientra a Mazara e il vescovo tuona: in Libia interlocutori sono deboli

E' giunto al porto di Mazara del Vallo, il peschereccio "Aliseo", raggiunto dai colpi di arma dei libici. A scortarlo una motovedetta della Guardia Costiera. Grane attesa per il ritorno dei sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito.

"E' una vicenda che sta lasciando il segno, speriamo che si riprendano al piu' presto e che abbiano il coraggio di tornare in mare". Cosi' monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che ha incontrato il comandante dell'Aliseo Giuseppe Giacalone, rimasto ferito. "E' un problema grave - continua - ci sono interessi particolari e gli interlocutori in Libia per sono ora deboli".

Un pezzo della Guardia libica non rispone al Governo. Ci vuole un gran lavoro di diplomazia affinche' anche la nostra marineria nel Mediterraneo abbia la giusta sicurezza". Lo denuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, al porto accogliendo il rientro del peschereccio Aliseo. "La prossima settimana incontrero' a Roma i ministri degli Esteri e della Difesa" aggiunge il primo cittadino di Mazara che gia' aveva fatto sentire la propria voce attraverso i social: "Adesso basta! E' inconcepibile pensare di continuare cosi'. Servono accordi diplomatici, nuovi accordi commerciali, serve soprattutto un'azione forte e determinata da parte del Governo italiano affinchè intervenga con la Libia".