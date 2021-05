Siracusa, sorpreso a rubare in un outlet dismesso: preso a Belvedere

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato in flagranza di reato Claudio Di Paola, 57 anni, siracusano, noto per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato che i cancelli solitamente chiusi del dismesso parco commerciale “Outlet” di contrada Spalla erano stati forzati ed hanno pertanto proceduto ad ispezionare l’interno, sorprendendo Di Paola che aveva aperto le porte di accesso di alcune cabine elettriche ed era intento a trafugarne il contenuto.

Dopo averlo arrestato e proceduto a perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati gli attrezzi da scasso utilizzati, un coltello a serramanico e la refurtiva, costituita da diversi chilogrammi di rame ed apparecchiature elettriche, è stata restituita all’avente diritto.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.