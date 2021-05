Ponte sullo Stretto di Messina, Bonelli: "Draghi vuole fare un regalo a Berlusconi"

Il governo dei migliori fara' quello che Silvio Berlusconi aveva sempre tentato di fare: il ponte sullo stretto di Messina un'opera che e' gia'' costata solo per fantasiosi studi e progetti quasi 1 miliardo di euro." Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge.

"Il ministro Giovannini ha inviato al parlamento la relazione tecnica, in realta' molto politica, del ministero che dice Si al ponte, fatto imbarazzante dedica su 158 pagine totali una pagina e mezza al rischio sismico, e che svela il meccanismo attraverso il quale verra' finanziato il ponte che non e' stato inserito nelle opere del PNRR".

"Il meccanismo - spiega l'esponente dei Verdi- e' quello di destinare al ponte i fondi pubblici che si sono liberati dalle opere che verranno finanziate dal PNRR, il governo Draghi dopo aver costruito un recovery plan che non affronta la transizione ecologica perche' sottrae risorse al trasporto pubblico, alla depurazione, alla dispersione delle reti idriche e alle energie rinnovabili, ora lavora per realizzare un'opera dall'impatto ambientale devastante continuando ad ignorare le emergenze del Sud del paese." "Per dare un'idea delle priorita' dell'Italia- afferma Bonelli- con gli oltre 7 miliardi di euro iniziali che serviranno per costruire il ponte sullo stretto di Messina si potrebbero realizzare 750 km di rete attrezzata per tram e filobus rivoluzionando la mobilita' delle aree urbane delle nostre citta'".

" Il governo richiamandosi al dibattito pubblico sull'opera vuole darsi una verniciata partecipativa che in realta' evidenzia che tra poco verra' approvato il decreto di fattibilita' tecnica ed economica del ponte: la strada che questo governo sta prendendo e' assolutamente negativa e per queste ragioni l'esecutivo nazionale del partito verra' convocato affinche' assuma una posizione sul governo Draghi." Conclude Bonelli.