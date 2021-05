Settemila vaccinazioni ieri negli hub di Catania

Ieri record di vaccinazioni a Catania: per la prima volta ne sono stati somministrati quasi 7.000 vaccini, mentre la cifra complessiva di oltre 35.000 in Sicilia. "Confidiamo che il trend venga confermato", commenta il commissario ad acta emergenza Covid, Pino Liberti rilanciando la campagna vaccinale destinata in particolare alla fascia di soggetti che va dai 50 ai 59 anni e che da giovedì 13 maggio potranno immunizzarsi con AstraZeneca.

Ieri nel secondo giorno la piattaforma di Poste Italiane aveva fatto registrare quasi 30.000 prenotazioni per tutta la Sicilia. "Sintomo - dice il commissario - che c'è una rinnovata fiducia e una evidente esigenza di riappropriarsi della normalità". "Visto che le persone non si avvicinano ai vaccini - aggiunge - abbiamo pensato di avvicinare i vaccini alle persone grazie ai sindaci che ieri abbiamo chiamato in call e a cui abbiamo chiesto di individuare degli spazi dove i medici di medicina generale, che non finirò mai di ringraziare, possano vaccinare i propri pazienti in loco evitando loro spostamenti per ricevere la somministrazione del siero".