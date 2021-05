Catania, denunciati a piede libero due presunti ladri

Agenti delle Volanti della Questura di Catania, hanno denunciato denunciato in stato di libertà 2 persone per il reato di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, intorno alle ore 22,30 giungeva dalla sala operativa una nota radio inerente la presenza di due persone in via Ardizzone Gioieni, intente a perpetrare un furto.

Alla vista della volante, i due uomini, che poco prima avevano tagliato con un flex il catalizzatore di un auto in sosta, tentavano di darsi alla fuga ma venivano prontamente bloccati dagli operatori e condotti in ufficio per gli atti di rito.