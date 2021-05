Incidente mortale sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" nei pressi dello svincolo di Enna.

Nel sinistro, avvenuto autonomamente, un'autovettura è uscita di strada e il conducente ha perso la vita. Il traffico e' provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, in prossimita' del km 112,800, per consentire alle Forze dell'Ordine di effettuare i rilievi.