Modica, consiglieri comunali di minoranza: no all'ostruzionismo della maggioranza in aula

I consiglieri di minoranza al Comune di Modica denunciano ostruzionismo e scarsa cultura politica della maggioranza. Lo fanno in un incontro con i giornalisti tenutosi stamane alla Galleria Solaria. I consiglieri di minoranza hanno illustrato le ragioni della loro recente protesta. Nell’ultimo Consiglio Comunale, infatti, i Consiglieri Agosta, Carpentieri, Castello, Cavallino, Medica, Morana e Spadaro Giovanni hanno abbandonato l’aula.

“Pur essendo di diversa formazione ed estrazione politica – hanno dichiarato – abbiamo trovato piena convergenza contro l’ostruzionismo e la scarsa cultura politica della maggioranza, che assume atteggiamenti pretestuosi su qualsiasi proposta. Il colmo della misura si è raggiunto con le recenti modifiche al regolamento per l’utilizzo della tassa di soggiorno, che, di fatto, ha estromesso il Consorzio Turistico dalla gestione dei proventi a fini di promozione del territorio. Con il nostro gesto abbiamo voluto rivolgere un grido di allarme a tutti i cittadini ed alla società civile, perché prestino la massima attenzione sulla crisi politica ed istituzionale in atto, che non ha precedenti nella recente storia di Modica”.

I consiglieri hanno denunciato le difficoltà che incontrano nell’esercizio del loro mandato, a causa della quasi totale assenza di trasparenza e degli atteggiamenti ostruzionistici e prevenuti anche da parte delle Posizioni Organizzative: “Nell'ultimo Consiglio Comunale – hanno spiegato i sette consiglieri – su alcuni degli emendamenti da noi proposti, la Posizione Organizzativa competente ed il Collegio dei Revisori dei Conti hanno espresso pareri negativi, adducendo motivazioni politiche, piuttosto che limitarsi ad esprimere pareri tecnici, come loro richiesto”. I sette consiglieri hanno, infine, manifestato la loro piena determinazione ad opporsi fermamente, anche con ulteriori azioni congiunte, alla pessima gestione del Comune, nell’interesse di tutti i cittadini.