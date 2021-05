Lega, acque agitate nel Trapanese: parla la responsabile provinciale Maricò Hopps

La responsabile provinciale di Trapani della Lega, Maricò Hopps interviene sulla situazione venutasi a determinare nel partito. "Leggo di alcune auto sospensioni dal partito in provincia di Trapani - afferma in una nota la Hopps - In una lettera inviata al Segretario Federale Matteo Salvini si lamenta di un presunto mancato coinvolgimento di una parte di partito che c'era prima della mia nomina e che nessuno ha mai messo in discussione, tanto che sin dall'inizio si è provveduto a dare il giusto riconoscimento ad ognuno dei dirigenti della provincia di Trapani. E a seguire, nonostante l'azzeramento dovuto al cambio di vertice provinciale, ricordo che c’è stata la nomina a responsabile provinciale enti locali e riconferma di tutti i coordinatori comunali riconoscendo in loro il lavoro svolto all'insegna dei valori fondanti della Lega di Matteo Salvini: identità, famiglia, territorio, buona amministrazione e buon senso. Ho riletto incredula e per 18 minuti le motivazioni che hanno indotto questa piccola parte del partito trapanese all’autosospensione: tra queste l'ipotesi di scorrettezze e ostacoli, di personalismi e di presunta autoreferenzialità, del tentativo di isolare. La lettera però non trova la firma di tutti gli altri consiglieri comunali, degli altri dirigenti della segreteria provinciale, degli altri coordinatori comunali, militanti e tesserati che evidentemente non si riconoscono in quanto lamentato.

Ho letto di un richiamo al buon senso … buon senso che l'azione intrapresa dai firmatari di questo documento, inizialmente interno, non hanno avuto tanto che la missiva è sfociata in polemiche sulla stampa che di certo non fanno bene a nessuno.

Io ora rivendico di lavorare con moderazione intesa nell’accezione più nobile del termine in un partito che mi ha dato l'opportunità di poter competere alle elezioni europee e a cui ho risposto con gratitudine andando a ricoprire qualsiasi ruolo mi venisse proposto, dal commissario cittadino al dirigente regionale; perchè l'importante è dare sempre il proprio contributo. Sono stata infine chiamata a quello di Responsabile della Lega in provincia di Trapani e ancora una volta risponderò al mio Segretario Regionale con i fatti, senza fronzoli, con pragmatismo e moderazione.

Insieme all'onorevole Nino Minardo abbiamo da subito e più volte mostrato disponibilità al dialogo, con incontri andati deserti non certo da noi, cercando di trovare sintesi nel tentativo di superare insieme le eventuali incomprensioni. Evidentemente senza esito e ottenendo da pochi una lettera che probabilmente più che una contestazione politica vuole essere un alibi o un pretesto per scelte diverse. Ai firmatari di questo documento necessito infine ricordare che far parte di un partito equivale a far parte di una famiglia e così come in famiglia anche in un partito esistono regole; ancor di più nella Lega di Matteo Salvini che porta avanti le proprie battaglie all'insegna del "Vince la Squadra" e lo fa indipendentemente dai ruoli.

NELLA FOTO, Maricò Hopps e il segretario regionale della Lega, Nino Minardo