Rally Targa Florio, prima vittoria in carriera per Giandomenico Basso

La maledizione che inseguiva Giandomenico Basso, mai vincitore della Targa Florio nonostante la sua lunga carriera costellata di successi, si e' finalmente interrotta. Il pilota di Cavaso del Tomba ha dominato la 105^ edizione della gara organizzata da AC Palermo, valida quest'anno come terza prova del Campionato Italiano Rally Sparco, come seconda del CIR Auto Storiche e come prima della Coppa Rally ACI Sport 8^ Zona. In coppia con Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5, Basso ha preso il comando alla terza delle dieci prove in programma, per mantenerlo indisturbato fino al traguardo. Sul secondo gradino del podio, sulle strade in cui nel 2012 perse la vita il suo copilota Gareth Roberts in un incidente che li vide protagonisti, e' Craig Breen, stavolta in coppia con Louis Louka sulla Hyundai i20 R5 ufficiale di Hyundai Motorsport. Ma "'a Cursa" ha indicato con prepotenza anche due giovani piloti ormai diventati a tutti gli effetti due big del Campionato Italiano Rally Sparco: il varesino Damiano De Tommaso con Massimo Bizzocchi (Citroen C3 R5) bravissimo e sempre nei primi tre dopo aver anche vinto la Power Stage di apertura del rally; il fiorentino Tommaso Ciuffi con Nicolo' Gonella (Fabia R5), anche lui, velocissimo che fin dal via non ha mai mollato i primi.

Alla fine il loro piazzamento, terzo per De Tommaso e quarto per Ciuffi - entrambi piloti di ACI Team Italia - ha definitivamente chiarito quali sono le loro potenzialita'. De Tommaso-Bizzocchi con il terzo gradino del podio conquistano quindi la vittoria nel Campionato Italiano Rally Asfalto, proprio davanti a Ciuffi-Gonella.

Toto' Riolo, il pilota di Cerda subito a suo agio sulla Polo R5 lungo le strade di casa, insieme a Maurizio Marin chiude quinto alle spalle dei top del tricolore. A giocarsi la sesta posizione ed il podio del CIRA sono stati, fino all'ultimo chilometro, Scattolon-Bernacchini, Michelini-Perna e Signor-Pezzoli. Lo scratch decisivo e' arrivato sulla "Scillato-Polizzi" da parte di Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini, spesso altalenanti nel rendimento lungo i tre loop di prove sulla Polo R5, ma efficaci in rimonta. Gli asfalti del Piccolo Circuito delle Madonie si confermano invece ostici per Rudy Michelini, che fatica inizialmente a ritrovare il passo migliore al rientro sulla R5 tedesca, ma alla fine mantiene il settimo assoluto con Michele Perna. Stessa vettura e qualche difficolta' a trovare la quadra anche per Marco Signor e Francesco Pezzoli. Il trevigiano puo' accontentarsi dei punti utili per il suo percorso nel tricolore in una gara che ha messo fuori gioco tanti rivali, dal leader Albertini in giu'.

A completare la top ten assoluta sono gli altri giovani di ACI

Team Italia, due palermitani. Torna tra i migliori nella sua Targa Alessio Profeta con Sergio Raccuia, in netta crescita sulla Skoda Fabia R5, seguito dall'altro idolo locale, il pilota di Prizzi Marco Pollara, anche lui un diesel sulle sue strade preferite, che e' riuscito a centrare il decimo posto con Daniele Mangiarotti su Citroen C3 R5.

Avvincente la sfida tra le R2. Il successo piu' che meritato per la gara del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici e' andato al giovanissimo Christoper Lucchesi Jr, al debutto con i colori di ACI Team Italia con alle note la mamma Titti Gilardi su Peugeot 208 Rally 4. Vince con un vantaggio consistente di oltre 30" sui rivali Campanaro-Porcu (Ford Fiesta Rally 4) e Santini-Romei (Peugeot 208 Rally 4). Anche nella Suzuki Rally Cup agonismo alle stelle sulle strade siciliane dove ha vinto l'aostano Simone Goldoni che sulla Swift Hybrid ha duellato con il catanese Giorgio Fichera che in casa, come nelle altre gare, non ha mai mollato e si e' aggiudicato anche la Power Stage per il trofeo. Per la classe R1 altro bel duello chiuso per 1"6 a favore di Davide Nicelli, ma sempre protagonista i nisseni Giovanni Lanzalaco ed Marchica, entrambi su Renault Clio RS.