Ragusa, auto contro una ringhiera: un morto e un ferito in via Archimede

Incidente mortale intorno alle ore 6 di stamattina in via Archimede, all'altezza del civico 314. Il bilancio è di un morto ed un ferito in prognosi riservata. A perdere la vita P.S.,. 21 anni, di Ragusa, a bordo di una Fiat Punto come passeggero. Il conducente, D.M.A., 22 anni, di Ragusa, è in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe schiantata contro un albero per finire poi la sua corsa contro una ringhiera. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.