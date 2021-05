Vittoria, sventato un furto in un appartamento: arrestate due persone

Gli agenti di due volanti della Polizia di Vittoria e Comiso e una pattuglia dei carabinieri di Vittoria, questa notte, hanno sventato un furto in un'abitazione di Vittoria ed hanno arrestato due persone: un tunisino di 34 anni e un 26enne, entrambi con precedenti. A fare scattare l'allarme, una segnalazione al Commissariato di Vittoria. La telefonata riferiva di due persone che, dopo essersi arrampicati, avevano raggiunto il balcone di un’abitazione ed erano intenti a forzare l’infisso per poter accedere all’interno dell’immobile. Gli equipaggi, giunti sul posto, hanno sorpreso il tunisino che faceva da “palo” al suo complice.

Vistosi scoperto, l’uomo, nonostante avesse opposto resistenza per cercare di scappare, è stato bloccato. Il rumore di vetri infranti ha, quindi, consentito agli agenti di individuare l’appartamento preso di mira dal complice che è stato bloccato all'interno dell'abitazione. Il tunisino è stato posto ai domiciliari mentre il complice di 26 anni è stato condotto in carcere. L'accusa, per entrambi, è di furto aggravato in concorso.