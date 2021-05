Botte alla moglie per 8 anni, arrestato a Floridia dopo 5 giorni di latitanza

A conclusione di serrate ricerche, i carabinieri hanno posto fine alla breve latitanza, di Paolo Calcagno, 52 anni, originario di Palagonia, ma residente da anni a Floridia. I militari dell'Arma dopo 5 giorni di ricerche lo hanno trovato in un casolare di Monasteri di Sopra, Latitante per 5 giorni a pochi chilometri dal centro abitato di Floridia.

Calcagno, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti con la Giustizia, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautela in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato. E' finito in carcere a seguito della denuncia sporta dalla moglie, vittima da anni di soprusi, violenze e maltrattamenti di natura fisica e psicologica.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, che hanno rappresentato alla Procura un completo quadro indiziario della triste situazione domestica della vittima, che tra il 2012 ed il 2020 era stata sottoposta dal marito, a maltrattamenti, violenza privata e lesioni, ed era stata costretta ad assistere ed a subire condotte violente, come la distruzione di piatti, mobili e suppellettili all’interno abitazione familiare.

Sei giorni fa quando i Carabinieri avevano cercato di fermarlo mentre tornava dal lavoro, l’uomo, intuita la situazione, si era lanciato a forte velocità contro i militari, riuscendo a forzare il posto di blocco ed a rendersi irreperibile.

Le ricerche non si sono mai interrotte nei giorni seguenti e sono state anche allargate grazie al supporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato dei “Cacciatori di Sicilia”, che assieme ai colleghi della Tenenza di Floridia hanno rastrellato le aree rurali del territorio dove si sospettava che il fuggitivo avesse trovato rifugio.

Nel corso dell’ultimo rastrellamento, il soggetto è stato rintracciato ed arrestato in un casolare di campagna a Monasteri di Sopra, in cui aveva trasportato alcuni suoi effetti personali ed aveva fatto scorta di cibo ed acqua per restare nascosto il più a lungo possibile. Paolo Calcagno, assistito dall'avvocato Antonio Meduri, lunedì verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia.