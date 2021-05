Covid, aumentano contagi e morti nel Ragusano: decedute altre tre donne

Aumentano nel Ragusano, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid e le persone decedute. I morti salgono a 259. All'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono decedute tre donne: una 83enne di Ragusa, una 71enne di Pozzallo e un'anziana di Scicli. Aumentano anche i positivi; nel bollettino Asp del 9 maggio sono 1.555: 1.495 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati e 8 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Salgono vertiginosamente i contagi a Vittoria: raggiungono i 498 casi con una trentina di positivi in più in 24 ore, sempre alti i numeri a Comiso, 277, e Ragusa, 331. Questo il dettaglio nei dodici comuni iblei: 37 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 277 Comiso, 10 Giarratana, 23 Ispica, 91 Modica, 8 Monterosso, 70 Pozzallo, 331 Ragusa, 62 Santa Croce Camerina, 69 Scicli, 498 Vittoria.