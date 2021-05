Violate regole covid, in 20 a compleanno a Solarino

Venti persone sono state sanzionate dai carabinieri di Solarino che hanno fatto irruzione in un'abitazione dove erano in corso i festeggiamenti per un 18esimo. I militari dell'Arma ad alcuni ospiti della festa hanno contestato anche il fatto di essere arrivati dal vicino Comune di Floridia.

I numeri del contagio covid a Solarino restano ancora alti. Sono 40 i positivi al coronavirus e 27 i soggetti in isolamento fiduciario. Sono i dati che il Dipartimento covid dell'Asp ha trasmesso al Comune di Solarino.