Solarino, il ritorno di fiamma del barbecue investe commerciante: è ustionato al 'Cannizzaro'

Doveva essere una domenica di spensieratezza, ma l'incidente domestico avvenuto a un commerciante di Solarino per poco non si è trasformato in una tragedia.

Vittima del fuoco S.D.T., 43 anni. Si trovava nella sua abitazione di via Sella ed aveva deciso di accendere il barbercue per un 'arrusti e mangia' insieme alla sua famiglia. Erano le 11,30.

Per una fatalità c'è stato un ritorno di fiamma ed il fuoco ha investito in pieno il commerciante. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e come da protocollo, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato nel piazzale del distributore Agip alla periferia di Solarino, con la polizia municipale che ha agevolato le operazioni di atterraggio e decollo del velivolo sanitario. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, S.D.T. è stato raggiunto dalle fiamme ad un braccio ed al torace. Quando è stato caricato nell'elisoccorso era cosciente. Quindi il suo trasferimento nel reparto grandi ustionati del 'Cannizzaro' di Catania. Il commerciante solarinese non è in pericolo di vita.