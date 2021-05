Il Palermo supera il primo ostacolo nei play off: Teramo battuto per 2 a 0

Il Palermo supera il primo scoglio della lunga lotteria dei play-off. I rosanero di Filippi superano 2-0 il Teramo e approdano al secondo turno della prima fase.

Il Palermo sblocca il match al 9' con Floiano che trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro Marini per un tocco di mano in area di Lasik; quinto gol in campionato per l'ex barese. Iritmi sono piuttosto lenti e il Teramo si rende pericoloso al 32' quando risulta provvidenziale la chiusura di De Rose in anticipo su Costa Ferreira che si sarebbe trovato a tu per tu con Pelagotti. Al 44' il Palermo raddoppia con Luperini che raccoglie nell'area piccola una sponda di testa di Saraniti e batte l'imperfetto Lewandowski con una rovesciata.

Nella ripresa e' il Teramo a farsi vedere di piu' ma la porta del Palermo resta inviolata grazie agli interventi di Pelagotti . Al 32' e' Cappa a sfiorare il gol con un diagonale che attraversa tutta la porta e termina fuori per un soffio.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DEI PLAY OFF

GIRONE A

Pro Patria - JUVENTUS U23 1-3 Lecco - GROSSETO 1-4 ALBINOLEFFE - Pontedera 1-0

GIRONE B

CESENA - Mantova 2-1 Triestina - Virtusvecomp Verona rinviata MATELICA - Sambenedettese 3-1

GIRONE C

JUVE STABIA - Casertana 1-1 Catania - FOGGIA 1-3 PALERMO - Teramo 2-0