Internazionali di tennis, l'avolese Caruso è fuori: battuto dal belga Goffin in due set

Salvatore Caruso saluta gli Internazionali d'Italia, quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi pari a 2.082.960 euro, in svolgimento sui campi del Foro Italico di Roma. Il tennista di Avola, numero 80 della classifica mondiale, in gara grazie a una wild card, si e' arreso al debutto di fronte al belga David Goffin, 13 del ranking Atp e dodicesima testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-4 6-1.

Altri risultati. Primo turno:

Felix Auger-Aliassime (Can) b. Filip Krajinovic (Srb) 3-6 7-6 (5

6-4; Pablo Carreno-Busta (Esp, 11) b. Laslo Djere (Srb) 4-6 6-

6-1; Reilly Opelka (Usa) b. Richard Gasquet (Fra) 6-1 7-5