Il Catania domina al Massimino , ma è il Foggia a passare il turno nei play off

Si gioca tutte le chance in 90 minuti il Catania di Baldini costretto alla resa contro un Foggia arrivato al 'Massimino' con l'obbiettivo di andare avanti nella loytteria dei play off. I rossazzurri vanno in svantaggio nel primo parziale pur giocando meglio degli ospiti. Il Catania domina, ma a far gol è il Foggia che arriva al 34'. Balde sbuca alle spalle della difesa si affranca dell’opposizione di Silvestri e purga Martinez. Da quel momento c’è solo il Foggia, che potrebbe anche ottenere il bis, con Curcio che di testa da buona posizione la spedisce fuori.

L’incipit analogo a quello della prima frazione è comprensibilissimo, perché alimentato dall’urgenza di rimonta degli etnei. La pressione del Catania è furiosa e piuttosto incisiva, come testimoniano gli straordinari a cui è chiamato Fumagalli. L’estremo difensore è puntuale su Calapai al 4’ ed è ai limiti del miracoloso quando con il piattone si oppone alla conclusione a botta sicura di Reginaldo due minuti dopo, prima di essere graziato dal palo sulla successiva bordata di Maldonado. Al Foggia non resta che chiudersi a riccio cercando le tracce giuste per sorprendere alle spalle l’altissima difesa del Catania. Circostanza che si verifica puntualmente poco dopo il quarto d’ora, quando Salvi lancia in campo aperto Curcio, il quale deve solo dribblare Martinez prima di gonfiare la rete. 2-0 e Catania sotto shock. Baldini, che aveva già inserito Golfo per Reginaldo, ricorre a Manneh e Di Piazza per bissare la doppia rimonta di una settimana fa. Speranza che viene alimentata quando due minuti dopo Maldonado buca un incerto Fumagalli riaprendo il match. Ed è qui che il Foggia compie l’impresa. La squadra non si schiaccia, accetta la pressione del Catania con maturità e senza che l’ansia appesantisca le gambe e ottenebri le idee. Il canovaccio resta lo stesso. La squadra si ricompatta bene e sa gestire i palloni che scottano. Come quello che Curcio addomestica sulla linea laterale a metà campo, prima di trovare il corridoio giusto dove lasciare che Balde scateni la sua progressione. La punta è velocissima e fredda. 3-1 e tutti a casa.