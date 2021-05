Archeologia, Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio: morì per aiutare

Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in avanti a cercare appoggio.

Ad Ercolano proprio in queste settimane sta per ripartire il lavoro di scavo. Gli archeologi sono tornati sull'antica spiaggia per completare le ricerche avviate quarant'anni fa - erano i primi anni '80 - quando qui furono ritrovati i resti di 300 fuggiaschi.

Scavi funzionali alla conservazione del sito archeologico patrimonio dell'umanità, ma che serviranno anche a riportare alla luce nella sua completezza l'antico percorso che dalla spiaggia conduceva alla maestosa Villa dei Papiri. E intanto è di questi giorni una ricerca, firmata dal direttore Francesco Sirano, che accende nuova luce sull'identità di una delle vittime ritrovate e catalogate nel corso della prima campagna. Inizialmente identificato come un semplice soldato, racconta all'ANSA il direttore, quest'uomo, di cui si sono conservati parte dell'armatura e gli strumenti da lavoro che portava con sé in una sorta di zainetto, ha avuto in realtà un ruolo più importante.