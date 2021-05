Augusta, sancito un accordo politico tra la Lega e Cantiere popolare

Si sono incontrate ad Augusta le delegazioni cittadine di "Cantiera Popolare" e "Lega" per confrontarsi sullo stato di salute della politica augustana in particolare del centrodestra e per porre le basi su cui costruire eventuali unioni di intenti e/o collaborazioni tra le due compagini.

Si è svariato da i vari temi di carattere generale ai temi "più caldi" riguardanti l'amministrazione della città e la politica in generale, e si è convenuto che è necessario e opportuno rinsaldare le fila del centrodestra in città e collaborare organicamente con l'amministrazione in vista dei prossimi impegni che la stessa sarà chiamata ad affrontare, e

per onorare i prossimi impegni elettorali.

I due coordinatori Cittadini, Rosario Salmerie e Peppe Garilli, si ritengono sodisfatti dell'incontro che ritengono possa presupporre anche una eventuale collaborazione in consiglio comunale.