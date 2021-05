Ponte Stretto di Messina, Cancelleri (M5s): "Fra 10 anni lo vedo"

"Dieci anni e vedremo il ponte sullo stretto di Messina, se ci saranno le semplificazioni normative. Altrimenti i lavori non finiranno piu'. Se lo dico e' perche' ci credo".

Cosi' il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital.

"Noi del Movimento 5 Stelle - aggiunge - su questo tema ci stiamo confrontando molto, veniamo da posizioni che erano ben lontane da questo progetto. Ma dobbiamo dimenticarci il ponte di berlusconiana memoria con una campata sola. Ora serve un altro progetto. Io non so se il ponte e' una priorita', ma penso a tutti i siciliani che mi chiedono perche' l'alta velocita' arriva solo fino a Reggio Calabria. Legittima anche la posizione di chi non lo vuole, ma se vogliamo diventare un Paese piu' forte dobbiamo colmare il gap tra Nord e Sud".