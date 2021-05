Violate regole covid, chiusi quattro bar nel Trapanese

Proseguono in tutta la provincia di Trapani i controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio del Coronavirus nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli esercizi commerciali e il rispetto delle limitazioni imposte per evitare assembramenti.

I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno accertato diverse violazioni della normativa anti Covid-19 sanzionando, a vario titolo, sia privati cittadini che esercenti di attivita' di ristorazione. Nella frazione di Marinella di Selinunte, i militari dell'Arma hanno sospeso l'attivita' commerciale per cinque giorni a carico di quattro legali responsabili di altrettanti bar che hanno permesso ai clienti di consumare la propria ordinazione all'interno dei locali o nelle immediate adiacenze degli stessi.

Multate altre 8 persone poiche' si trovavano assembrate in piccoli gruppi tutti sprovvisti di mascherina.