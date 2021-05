Covid, sempre in crescita i positivi nel Ragusano: morte altre due donne

Non si ferma la curva dei contagi Covid e dei morti nel Ragusano. Il rapporto Asp del 10 maggio conta 1.578 positivi: 1.514 in isolamento domiciliare, 56 ricoverati e 8 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Nelle ultime 24 ore sono morte due donne all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: una 82enne di Vittoria e una 58enne di Comiso. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 261. Aumentano di giorno in giorno i positivi a Vittoria. sono 512. Numeri ancora troppo alti a Ragusa (335) e Comiso (280). Cominciano a preoccupare, in rapporto alla popolazione, i numeri di Acate (40) e di Pozzallo (70). Questo il dettaglio nei dodici comuni iblei: 40 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 280 Comiso, 8 Giarratana, 23 Ispica, 83 Modica, 8 Monterosso, 70 Pozzallo, 335 Ragusa, 62 Santa Croce Camerina, 67 Scicli, 512 Vittoria.