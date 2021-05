Modica, martedì 11 i funerali del 49enne vittima di un incidente sul lavoro

Si svolgeranno domani, alle 15, nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Modica Alta, ai Salesiani, i funerali di Giuseppe Di Rosa, 49 anni, vittima, il 15 aprile scorso, di un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi dell’azienda per la quale lavorava in Via Vanella 155. L'uomo fu travolto dalla motozappa che stava utilizzando provocando ferite gravissime agli arti inferiori tanto che fu necessario amputare le gambe. Ai primi soccorritori, accorsi alle grida strazianti del poveretto, si presentò uno spettacolo raccapricciante. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Locale di Modica, l’uomo, dopo avere fatto delle consegne, aveva intenzione di sistemare alcune pedane all’interno del terreno. Per farsi spazio, aveva deciso di spostare la vecchia motozappa mettendola in moto. Di Rosa, però, non riuscì a controllare l’attrezzo agricolo che lo colpì alle gambe. L’uomo era stato trasferito in eliambulanza al Trauma Center dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania dove, malgrado i tentativi dei medici, è deceduto giovedì scorso. Giuseppe Di Rosa lascia la moglie e un figlio.