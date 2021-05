Saraya al-Quds, l'ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele. Un suo portavoce ha aggiunto di aver anche sparato un razzo anticarro Kornet contro un "veicolo militare" israeliano che si trovava in prossimità della linea di demarcazione.

In Israele è stato confermato il lancio del razzo "che però ha colpito un veicolo civile, e non militare". Il conducente si è salvato.