Floridia, maltrattamenti e lesioni alla moglie: respinge le accuse davanti al Gip

Paolo Calcagno, 52 anni, in carcere da 48 ore per maltrattamenti e lesioni alla moglie, che lo ha denunciato, è stato sottoposto questa mattina ad interrogatorio di garanzia. L'indagato, rinchiuso a Cavadonna e assistito dall'avvocato Antonio Meduri, ha risposto alle domande del giudice, Carmen Scapellato. In collegamento telematico tra la casa circondariale ed il Palazzo di giustizia di Siracusa, Calcagno ha respinto le accuse che gli sono state mosse dalla moglie e che hanno convinto il Gip, su indagini svolte dai carabinieri, a emettere un ordine di custodia cautelare in carcere. Quando i carabinieri stavano per notificargli il provvedimento restrittivo, Calcagno era riuscito a dileguarsi, rendendosi irreperibile. E' stato catturato venerdi in un casolare a Monasteri di Sopra dopo 5 giorni di latitanza. Paolo Calcagno al termine dell'interrogatorio di questa mattina è rimasto in cella.