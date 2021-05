Abitazione in fiamme a Priolo per un cannello: proprietario in ospedale

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un'abitazione in via Gramsci a Priolo dove il proprietario è finito in ospedale per essere rimasto intossicato dal fumo. Le fiamme si sarebbero propagate da un cannello che l'uomo stava utilizzando. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Priolo, polizia, carabinieri ed i volontari della Protezione. Il proprietario della casa che ha 64 anni, è stato trasferito con un'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. L'uomo non corre rischi per la vita.