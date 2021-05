“Palagiustizia di Modica da riutilizzare”, Consiglio comunale di Pozzallo: sì alla mozione

La mobilitazione promossa dal Comitato pro Tribunale di Modica per l’utilizzazione del Palazzo di giustizia modicano (nella foto) ha avuto un primo riscontro positivo a livello locale. Il Consiglio comunale di Pozzallo, infatti, ha approvato all’unanimità la mozione riguardante l’utilizzazione del Palagiustizia. Prima della votazione in aula il documento è stato illustrato dal portavoce del Comitato Pro Tribunale, l’avvocato Enzo Galazzo. Adesso si attende l’approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale di Modica convocato per mercoledì sera. A breve dovrebbero seguire le decisioni dei Consigli di Ispica e Scicli in modo da completare le pronunce istituzionali dei massimi organismi rappresentativi dei quattro Comuni della circoscrizione di competenza dell’ex Tribunale di Modica.

Se le istituzioni locali si schierano al fianco di chi sta conducendo la battaglia per l’utilizzazione del Palazzo di giustizia di Modica e, più in generale, per la “riabilitazione” dei Tribunali siciliani soppressi dalla riforma (Modica, Nicosia e Mistretta), la stessa cosa non può dirsi – almeno per ora – dei rappresentanti politici del territorio ibleo. I parlamentari regionali sollecitati dal Comitato, infatti, non sono ancora

riusciti nemmeno a fissare un appuntamento con il presidente della Regione, Nello Musumeci, per parlare anche della convenzione Ministero della Giustizia-Regione che prevede la possibilità di riaprire gli uffici giudiziari soppressi con la partecipazione alle spese della Regione.

Sulla utilizzazione del Palazzo di giustizia di Modica, lasciato paradossalmente inutilizzato - mentre al Tribunale di Ragusa gli avvocati e gli addetti ai lavori confermano la inidoneità dei locali destinati alla attività giudiziaria e reclamano soluzioni appropriate – torna ad alzare la voce l’Associazione Confronto.

“In un momento assai difficile come quello attuale mentre si è costretti a chiedere alla gente di “stringere la cinghia” - afferma una nota dell’Associazione - nessuno può pensare di buttare al vento un investimento di 11 milioni di euro e, come se non bastasse, di ipotizzare addirittura nuove realizzazioni. Altro che contenimento della spesa e funzionalità dei servizi giudiziari!

L’Associazione considera “assordante” il silenzio della politica sui non indifferenti irrisolti problemi che condizionano e rallentano la gestione della Giustizia in provincia di Ragusa.

Eppure col cambio del governo, e della maggioranza che lo sostiene, non dovrebbe essere difficile fare i necessari tentativi per superare ogni ostacolo. Quasi tutti i partiti fanno parte dell’esecutivo e possono incidere. Fino ad oggi non si è riusciti nemmeno ad avere un incontro col Ministro per la sottoscrizione della convenzione proposta dalla Regione Sicilia. Ora qualcosa, almeno si spera, dovrebbe essere cambiata. Ecco perché il Comitato fa bene a sollecitare il deciso e convinto intervento dei parlamentari e delle segreteria politiche. E’ il minimo che il territorio si può aspettare” !

“La politica può avere un ruolo di fondamentale importanza – dichiara il presidente di Confronto, Enzo Cavallo – soprattutto per il fatto che il Governo Regionale si è già impegnato a farsi carico dei costi di gestione del Palazzo di Giustizia. Non si può accettare che alla inadeguatezza dei locali del Tribunale di Ragusa e delle altre sedi, adattate alla meglio per ospitare i servizi giudiziari, si continui a contrapporre la scelta di lasciare chiuso ed inutilizzato il Palazzo di Giustizia di Modica. Una struttura nuova, moderna e funzionale oltre che facilmente raggiungibile e con ampi e comodi parcheggi, avente tutti i requisiti di legge, il cui utilizzo si renderebbe straordinariamente utile non solo per il comprensorio di competenza ma anche per tutto il territorio ibleo perché si alleggerirebbe, si snellirebbe e si accelererebbe tutta l’attività giudiziaria provinciale”.

Concetto Iozzia