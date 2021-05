Hotspot di Lampedusa al collasso, migranti bloccati al Molo Favaloro

Sono piu' di duemila i migranti che negli ultimi due giorni sono arrivate sulle coste di Lampedusa. L'Hotspot di Contrada Imbriacola è di nuovo pieno oltre i limiti consentiti, in quanto ospita piu' di mille persone.

Molte di loro, circa 200, sono quindi costrette a dormire a terra, nei pressi del terreno circostante, su vecchi materassi, passando la notte all'addiaccio. La nave quarantena che avrebbe dovuto svuotare l'hotspot intanto non potra' arrivare oggi a Lampedusa a causa delle cattive condizioni del mare. 22 sbarchi sono stati attestati tra domenica e lunedi', con centinaia di migranti che sono rimasti bloccati sul molo Favaloro in attesa di una collocazione. Le condizioni sfavorevoli del mare hanno bloccato gli sbarchi, ma molte imbarcazioni di fortuna sono in balia delle onde nel percorso della traversata della speranza dalle coste africane fino all'isola agrigentina.