Riposto, gettavano rifiuti al porto: presi tre pescatori

Sono stati identificati e sanzionati dalla Guardia Costiera di Riposto dopo avere abbandonato, all'interno dell'area portuale di Riposto, rifiuti di ogni genere arrecando un grave danno al decoro. Grazie alla videosorveglianza attiva all'interno del porto commerciale (l'impianto è stato potenziato grazie all'implementazione delle telecamere acquistate con fondi del Comune) tre frequentatori del porto, due dei quali pescatori, sono stati colti in flagranza mentre abbandonavano i rifiuti e, una volta identificati, sono stati sanzionati per ingresso nel porto non autorizzato, pesca in porto abusiva e abbandono di rifiuti in area portuale.