Auto, presentata a Siracusa la Val D'Anapo - Sortino: le corse dal 4 al 6 giugno

E’ stata presentata questa mattina presso la sede dell’Automobile Club Siracusa la XXXVI Val D’Anapo - Sortino che prenderà il via dal 4 al 6 giugno. La competizione sarà il 2° round di Trofeo Italiano Velocità Montagna sud con validità di Campionato Italiano Bicilindriche e Campionato Siciliano Auto moderne e storiche.

Alessandro Battaglia, Presidente della Commissione Velocità Salita ACI Sport ha sottolineato come il tracciato della Val D’Anapo Sortino sia unanimamente apprezzato ed improntato alla sicurezza.

“La gara sortinese fa parte della storia sportiva del nostro ente, fatta di eventi di particolare prestigio e ne è la prosecuzione grazie all’entusiasmo ed alla passione degli organizzatori e del Comune di Sortino”- sono state le parole del Presidente dell'Aci Pietro Romano.

-“Il Comune di Siracusa è quest’anno in veste di spettatore - ha sottolineato l’Assessore Buccheri - ma desideriamo al più presto mutare il ruolo in co-protagonisti per una gara che tutto il territorio sente propria”-.

“La competizione è un evento che riguarda l’intera provincia e di cui gli effetti positivi coinvolgono diversi altri comuni - ha evidenziato Vincenzo Parlato, Sindaco di Sortino - in primo luogo auspichiamo ad una più diretta e proficua collaborazione con gli altri comuni, a cui desideriamo trasmettere il nostro entusiasmo verso la gara”-.

“La Val D’Anapo - Sortino è un evento che noi melillesi sentiamo appieno - ha dichiarato il primo cittadino di Melilli, Giuseppe Carta - da sempre ha rappresentato entusiasmo, coinvolgimento e valori positivi, come la scoperta della natura, per la quale andare ad assistere alla gara è occasione preziosa”-.

La gara assegnerà per la prima volta la “Coppa Massimo Di Pietro”, in memoria del mai dimenticato pilota sortinese, il 2° Memorial “Pippo Laganà, l’Ufficiale di Gara scomparso durante il servizio in gara ed il 2° Memorial “Piero La Pera”, talentuoso pilota etneo.