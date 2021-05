Ragusa, tanti giovani in Cattedrale per l'ultimo saluto a Stefano Pagano

Tanti giovani in Cattedrale, a Ragusa, per dare l'ultimo saluto a Stefano Pagano, il 21enne morto domenica mattina nell'incidente stradale verificatosi in via Archimede. La messa è stata celebrata da Padre Giuseppe Burrafato che ha tratteggiato la figura del giovane, di cui è stata esaltata la sensibilità e la tristezza per la prematura perdita della mamma, sette anni fa. Il sacerdote ha anche lanciato un messaggio agli amici di Stefano presenti in chiesa, esortandoli ad avere fiducia nella vita e a perseguire i loro obiettivi. Un lungo applauso, il lancio di palloncini in cielo e le lacrime di decine di giovani hanno salutato l'uscita del feretro dalla Cattedrale di San Giovanni.

FOTO, Salvo Bracchitta