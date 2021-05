Crisi idrica a Ragusa, Chiavola (PD): per risolverla non bastano i consigli del sindaco

“L’amministrazione comunale non sa gestire la problematica idrica, che ogni anno si ripresenta uguale a se stessa, anzi dalla gravità amplificata con il trascorrere del tempo, e il sindaco non sa fare nient’altro se non rimettersi alla capacità di gestione della preziosa risorsa da parte dei cittadini lanciando un appello agli stessi per evitare gli sprechi. Insomma, siamo alle comiche”. E’ il rilievo che il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, rivolge all’indirizzo dell’esecutivo cittadino, evidenziando come “non sia possibile che, dopo tre anni in cui c’è stato tutto il tempo di individuare una soluzione, il primo cittadino vesta i panni del buon padre di famiglia, bacchettando tutti solo perché, adesso, la questione sta venendo a galla in tutta la sua gravità. Lo sappiamo bene – aggiunge Chiavola – che si devono evitare gli sprechi. E il vademecum che ha diffuso il sindaco sembra più una lezioncina imparata a memoria sfruttando le nozioni che si trovano su Internet che non la reale determinazione di chi vuole risolvere il problema. Ci chiediamo: ma che cosa ha fatto la Giunta Cassì per cercare di ovviare questa problematica? In che modo si sta adoperando per contrastare quello che sarà un fenomeno che, purtroppo, risulterà sempre più difficile da gestire nei prossimi anni? Ha pensato di ampliare la rete dei pozzi? Si è adoperata per attivare una rete alternativa? Ha chiesto aiuti, consulenze, a degli esperti? Oppure, come sembra probabile, in tre anni non ha fatto nulla a riguardo e ora il primo cittadino se ne esce fuori con il consiglio che evitare gli sprechi è meglio? Grazie tante, lo sapevamo già. Bisognerebbe però spiegarlo a quelle famiglie, soprattutto nella parte alta della città, che già lo scorso anno erano rimaste scottate dalla situazione e che adesso, con largo anticipo rispetto al 2020, si stanno ritrovando a dovere fare i conti con una difficoltà (in molti chiamano autobotti a proprie spese) non preventivata e rispetto a cui sarebbe necessario annunciare le soluzioni che si hanno in mente piuttosto che venirci a raccontare di evitare gli sprechi d’acqua".