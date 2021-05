Modica, al Parco Archeologico di Cava Ispica pulizia straordinaria a cura del Comune

La Sicilia spera nel "giallo" a partire dal 16 maggio e nella conseguente riapertura anche dei parchi archeologici. Uno dei più importanti dell'Isola - come testimoniano i "numeri" dei visitatori prima della pandemia - è il Parco Archeologico di Cava Ispica che vuole farsi trovare pronto ad accogliere i visitatori. In questi giorni, grazie all'iniziativa del Comune di Modica, è stata effettuata un'opera di pulizia e scerbatura dei percorsi. E' stata una ditta incaricata dal Comune di Modica a sistemare le aree del Parco in modo da renderle accoglienti. Un impegno che l'amministrazione comunale di Modica, con in testa il sindaco, Ignazio Abbate, sta mantenendo puntualmente in questi anni. Il Comune, inoltre, ha provveduto a installare, nel centro storico di Modica, una nuova segnaletica turistica anche per il Parco Archeologico di Cava Ispica destinato a diventare un eccezionale polo di attrazione turistica ancora più importante a livello regionale una volta che saranno conclusi i lavori di riqualificazione complessiva già finanziati.

NELLA FOTO, l'area del Gymnasium di Cava Ispica.