Ex Manifattura tabacchi a Palermo, la Cgil : no attività speculative

"Il progetto di riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi inserito nel Recovery Plan va visto come un'occasione da sfruttare per unire un progetto industriale per Palermo, che passa dal rilancio dei Cantieri Navali, a un progetto turistico e culturale che parte dal quartiere Acquasanta e guarda alla rivalutazione di tutta la fascia costiera". In un incontro che si e' svolto in videoconferenza, con il sindaco Leoluca Orlando, l'assessora Giovanna Marano e il deputato M5S Adriano Varrica, Cgil Palermo e Fiom hanno espresso il parere positivo al progetto previsto all'interno del Pnrr per l'ex Manifattura dal momento che "non prevede attivita' speculative o alberghiere che intacchino la cantieristica navale ma soluzioni di rigenerazione urbanistica e sociale positive per il quartiere e i lavoratori e che possono portare nuova occupazione".

"Abbiamo chiesto anche rassicurazioni su alcuni manufatti storici presenti nell'area, ovvero il campo di calcio, i locali dell'ex palazzina che ospitava la mensa dei lavoratori, e l'ex dopolavoro - dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Francesco Foti, della Fiom Cgil - chiediamo che restino destinate all'uso sociale e a finalita' collettive e abbiamo registrato piena condivisione da parte dell'amministrazione comunale.

Riteniamo importante consentire ai ragazzi e all'associazione sportiva di continuare a utilizzare l'impianto. Oltre al rilancio della grande industria del Cantiere Navale, e al progetto dell'auditorium e di spazi espositivi per mostre, l'idea emersa e' proprio quella di realizzare una cittadella sportiva. Fabbrica e cultura assieme ad aree da destinare a sport e servizi sociali. Si e' parlato anche della realizzazione dei parcheggi necessari per rendere accessibili gli impianti e fruibile tutta la zona".

La prospettiva, emersa dall'incontro, e' quella di un percorso condiviso da allargare a Fincantieri, Cassa Depositi e Prestiti e Autorita' di sistema portuale. "E' un progetto ampio sul water front di Palermo, che comprende il porticciolo del'Acquasanta e guarda verso Termini Imerese e che potra' crescere con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, Fincantieri, la Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'area, e il presidente Pasqualino Monti - concludono Ridulfo e Foti - Siamo certi nelle prossime settimane di poter proseguire questo confronto, sempre e solo a sostegno di progetti a salvaguardia dell'area e per il rilancio delle potenzialita' turistiche e produttive di tutta la citta' di Palermo".