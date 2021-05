Serpente non velenoso trovato su un'autobus a Cosenza

Un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi è stato scoperto, a Cosenza, su un autobus delle Ferrovie della Calabria. E' stato l'autista del mezzo, al rientro nel deposito della stazione di Vaglio Lise, ad accorgersi della presenza del rettile che aveva trovato rifugio sul bus.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza che ha individuato il serpente e lo ha catturato per poi liberarlo in aperta campagna.