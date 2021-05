Candidato sindaco di Pachino posta su Fb quattro foto della "vergogna"

Il candidato a sindaco di Pachino, Alfredo Spiraglia, sostenuto da 'La Città in Movimenti' alza i toni della campagna elettorale, postando sulla sua pagina Facebook quattro foto emblematiche, dove ritrae la 'capitale' del pomodorino più rinomato nel mondo, in ginocchio. Quattro immagini che non hanno bisogno di commenti nel Comune commissariato dallo Stato da oltre due anni con la scritta a tutto campo "Vergogna". Una foto ritrae le 'fumarole' che alzano nell'aria una lunga scia di fumo nero per le plastiche delle serre che vengono bruciate anzichè essere smaltite con le normali procedure salvambiente: Ed ancora. Le panchine sparite dal Parco Urbano in 'area che dovrebbe essere curata per garantire anche la sicurezza iginico - sanitaria a chi lo frequenta. Poi il canile municipale che è più di un laeger per animali. Ultima perla di una Pachino abbandonata, è l'immagine della fogna a cielo aperto che scorre sul viale principale di Marzamemi, rinomato borgo marinaro che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città. E tra 60 giorni la frazione sarà presa d'assalto dai turisti, almeno quelli italiani. "Non sono le sole cose che non funzionano a Pachino - dice il candidato sindaco - e avremo modo in questa estate elettorale di denunciare tutte le nefandezze, a cominciare dall'occupazione in agricoltura, la riorganizzazione del tessuto urbano, costruzione di nuove scuole, la centralità della municipalità, impianti sportivi, teatro e cinema per i giovani. La nostra coalizione ha le idee abbastanza chiare su ciò che va fatto nei prossimi cinque anni, ma serve un esame di coscienza collettiva per arrivare alle urne con un voto libero. Adesso c'è da fare i conti con la vergogna".