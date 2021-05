Posta frasi ingiuriose contro la polizia, denunciato a Lentini per vilipendio

Agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato un uomo di 30 anni, lentinese, per i reati di vilipendio delle istituzioni e diffamazione aggravata a mezzo social.

A seguito di un’operazione di Polizia, il denunciato, non gradendo l’intervento delle Forze dell’Ordine e manifestando ostilità nei confronti dei Poliziotti operanti e della Polizia di Stato in generale, “postava” sulla pagina di un noto social network frasi gravemente ingiuriose e lesive del prestigio, del decoro e dell’onere della Polizia.

Pertanto, dopo i necessari riscontri probatori, l’uomo è stato identificato compiutamente e denunciato.

La Polizia di Stato opera un attento monitoraggio sulle numerose piattaforme di comunicazione on line esistenti e ricorda che i social non sono un territorio franco ove poter esprimere impunemente anche i peggiori istinti aggressivi o offensivi nei confronti di persone pubbliche e private o di Istituzioni della Repubblica. Le opinioni espresse ed i giudizi dati a mezzo Web e social sono sottoposte alle stesse regole e alla stesse leggi che regolamentano il buon vivere, le buone maniere e le relazioni tra persone. Inoltre, le offese o le ingiurie a mezzo social sono reati aggravati dall’utilizzo di un mezzo di comunicazione di massa.