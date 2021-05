Marina di Ragusa, denuncia M5S su gabinetti pubblici Scalo Trapanese: condizioni disastrose

“Scalo trapanese, a due passi dal porto turistico. La scritta “toilette autopulente” invoglia, chi ne ha bisogno, ad usufruirne, pagando il dovuto gettone. Peccato, però, che, a porta spalancata, si trovi tutt’altro che pulizia. Una situazione di sporcizia e di degrado che solo le immagini possono servire a chiarire. Perché l'amministrazione comunale non ha badato a un aspetto così importante per il borgo marinaro a pochi giorni dall’entrata nel vivo della stagione estiva quando, Covid permettendo, si spera di potere contare sull’afflusso di un certo numero di turisti e villeggianti?”.

E’ questa la segnalazione che arriva dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, che chiarisce, tra l’altro, come la problematica in questione sia stata oggetto, nei mesi scorsi, di reiterate denunce pubbliche e come, nonostante tutto, “questo non sia servito a garantire condizioni più accettabili di un servizio pubblico aperto a tutti. Tra l’altro, in un periodo come quello attuale – continua Firrincieli – in cui i pubblici esercizi non garantiscono l’accesso alla toilette per motivi igienico-sanitari, dovuti all’attuale situazione pandemica, sarebbe necessario, da parte del sindaco e dell’assessore competente, curare maggiormente questo aspetto".