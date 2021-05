Vittoria, venerdì inaugurazione della panchina Rainbow in piazza del Popolo

In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia sarà inaugurata venerdì 14 Maggio alle 9:30, la prima Panchina Rainbow a Vittoria. Il progetto Panchine Rainbow è stato lanciato da Arcigay Ragusa nello scorso mese di ottobre per chiedere alle Amministrazioni di tutti i Comuni della provincia di installare, in spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, almeno una Panchina Rainbow.

Gli attivisti quest'anno hanno scelto Vittoria per questa importante giornata, infatti venerdì alle ore 09:30 in Piazza del Popolo in presenza della Commissione straordinaria della Città verrà inaugurata una Panchina Rainbow, per ricordare le vittime dell'odio omotransfobico e per contrastare l'omofobia.

Saranno presenti anche il Vicepresidente di Arcigay Ragusa e Consigliere Nazionale Arcigay Emanuele Micilotta e la Dott.ssa Antonietta Invernizio Coordinatrice Arcigay Ragusa e responsabile eventi.

L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid – 19.