Covid, nel Ragusano diminuiscono i contagi ma aumentano ancora i morti

Leggera flessione della curva dei contagi Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano, ma aumentano ancora i morti. Sono deceduti altri due uomini all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: un 77enne di Vittoria e un 65enne di Comiso. I morti, dall'inizio della pandemia, raggiungono quota 264. Sempre alti i numeri di Vittoria (539 positivi) , Ragusa (320) e Comiso (266), anche se in queste due ultime città si registra una leggera diminuzione dei casi. Nel rapporto Asp del 12 maggio si contano 1.557 positivi: 1.492 sono in isolamento domiciliare, 56 ricoverati e 9 in Rsa Covid all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio dei positivi nei dodici comuni iblei: 43 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 266 Comiso, 8 Giarratana, 26 Ispica, 64 Modica, 8 Monterosso, 65 Pozzallo, 320 Ragusa, 63 Santa Croce Camerina, 67 Scicli, 539 Vittoria.