Ragusa, 5 i finalisti del concorso Manga e Graphic Novel dedicato a Federico Blangiforti

L’arte per lanciare messaggi positivi. Questo l’obiettivo della prima edizione di "Fede no Gi", il concorso di manga e graphic novel promosso per ricordare Federico Blangiforti, il liceale di sedici anni di Ragusa, appassionato di fumetto ed in particolare di manga, scomparso prematuramente il 29 novembre 2019. I familiari e gli amici, sotto l’egida dell’associazione "Abulafia", hanno pensato alla creazione del concorso “Fede no Gi”, in giapponese フェデのギ, che era lo pseudonimo di Federico, per coinvolgere i giovani in quel racconto per immagini che Hugo Pratt chiamava “letteratura disegnata”. Si è adesso arrivati alla fase finale con la premiazione. Un genere letterario che negli ultimi decenni si è imposto con grande valore ed autorevolezza, così come il mondo dei manga, superate le diffidenze iniziali, è divenuto un sottogenere di grandissimo successo editoriale. Basti pensare che al di fuori dei confini giapponesi sono innumerevoli gli appassionati e gli aspiranti mangaka. Buona la partecipazione al concorso da parte di giovani, soprattutto siciliani ma anche di altre regioni italiane, di età compresa tra i 15 e 19 anni.

Cinque i finalisti individuati: Noemi Mezzasalma (Dgr), Maria Stella Gennaro (Echo), Simone Gagliano, Flavio Piccione e Prasham Salarin (Sir Nobody). Saranno premiati nel corso di una sobria cerimonia, condotta dalla giornalista Chiara Scucces, che si svolgerà il prossimo 22 maggio alle ore 18 a Ragusa, presso San Bartolomeo – Sistemi Culturali (ex chiesetta San Bartolomeo) per annunciare poi il primo posto a cui andrà un premio in denaro quale anticipo dei diritti d’autore. A scegliere i finalisti sono stati i componenti della giuria tecnica formata da nomi importanti del mondo dei fumetti e delle illustrazioni: da Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore, Marco Grasso, responsabile area mostre di Etnacomics, Massimo Carpinteri, pittore e illustratore e che cura anche la realizzazione della locandina del concorso, e Marco Steiner, scrittore e viaggiatore, collaboratore di Hugo Pratt.