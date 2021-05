E' morto Giovanni Meduri: fu militante della Sinistra a Floridia

Era stato uno dei militanti storici della Sinistra a Floridia. Era stato uno degli amici più stretti dell'ex Lotta Continua, Fausto Consiglio, i fratelli Caruso, Concetto Baronessa, dell'ex consigliere provinciale del Pci, Turi Catinella. Con quest'ultimo erano rimasti legati da una profonda amicizia. E' morto oggi all'ospedale San Marco di Catania, Giovanni Meduri, 67 anni, da poco pensionato, dopo avere lavorato per una vita nel settore dei Beni culturali. Giovanni Meduri avrebbe contratto il covid che non gli ha dato scampo. Dapprima era finito all'ospedale di Siracusa, poi al covid center di Lentini ed infine a Catania, perchè le sue condizioni si erano aggravate. L'insufficienza respiratoria di Giovanni Meduri si è rivelata fatale e nulla hanno potuto fare i medici del nosocomio catanese per salvargli la vita. Secondo quanto si apprende, la vittima pare avesse fatto la prima dose del vaccino anti covid, ma non avrebbe fatto in tempo a immunizzarsi. Notizia raccontata dai suoi amici più cari, frastornati per il tragico epilogo.

Giovanni Meduri era sposato con la signora Lucia e padre di due figli molto conosciuti a Floridia per la loro professione: Antonio fa l'avvocato penalista e Giuseppe il veterinario. La salma nelle prossime ore sarà trasferita a Floridia per i funerali.

Alla famiglia Meduri le più sentite condoglianze dalla direzione e dalla redazione di Nuovo Sud.