Modica, sì del Consiglio comunale alla mozione su mobilitazione per l'ex Tribunale

Il Consiglio comunale di Modica ha approvato all'unanimità, mercoledì sera, la mozione riguardante l'ex Tribunale di Modica e, in particolare, la mobilitazione per l'utilizzazione del Palazzo di giustizia modicano al servizio degli uffici giudiziari iblei. La mobilitazione è stata promossa dal Comitato Pro Tribunale di Modica che, ormai da anni, sta lottando per la cosìddetta "Giustizia di prossimità" che possa sfociare nella riapertura dei Tribunali siciliani di Modica, Nicosia e Mistretta, soppressi dalla fallimentare riforma della geografia giudiziaria del 2013. Il Comitato ha sollecitato più volte il reale impegno della classe politica locale, regionale e nazionale. Fino a questo momento, però, i rappresentanti politici del territorio ibleo si sono mostrati latitanti e, nel migliore dei casi, inspiegabilmente timorosi nel farsi carico delle giuste rivendicazioni dei cittadini e degli operatori della giustizia. L'approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale di Modica rappresenta una tappa importante della vertenza. Lunedì scorso la mozione è stata approvata, sempre all'unanimità, dal Consiglio comunale di Pozzallo. All'appello mancano i pronunciamenti delle assemblee civiche di Scicli e Ispica per completare la mappa istituzionale del comprensorio giudiziario dell'ex Tribunale di Modica. Nei prossimi giorni la mozione sarà portata all'attenzione del Consiglio comunale di Ispica, così come ha assicurato il sindaco, Innocenzo Leontini.