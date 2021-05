Modica, donate dal Lions alla scuola di Santa Marta le insegne dell'Istituto

Il Lions Club di Modica ha donato all’istituto comprensivo Santa Marta due insegne identificative della scuola che sono state installate sia sul prospetto di via Vittorio Veneto che su quello di viale Medaglie d’oro. Sulle insegne è stata riportata una grafica con dei bimbi evidenziando la multietnicità della scuola che serve un ampio bacino del centro storico di Modica. La donazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, nel rispetto delle misure anti COVID, alla presenza del dirigente scolastico Pietro Modica e di soci del Lions Club di Modica presieduto da Luca Garaffa e dalle classi della scuola materna. “Voglio ringraziare il Lions Club di Modica - ha affermato il dirigente scolastico Pietro Modica – per il sostegno attraverso la produzione ed apposizione di due targhe identificative dell’istituto che è stato molto apprezzato ed è un segno concreto della partecipazione della società civile alla vita della scuola””. “Il nostro club – spiega Luca Garaffa, presidente del Lions Club di Modica - nell’ambito delle attività di servizio - ha voluto ripristinare le insegne della scuola realizzando così un service permanente per la città che è anche un simbolo lionistico come fatto per l’installazione della “Cartolina su Modica” posta sul belvedere della città ed i restauri della “Lunetta di Berlon”, della statua di San Giorgio e del gruppo marmoreo del Gagini al Carmine”.